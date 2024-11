Bollette, la «trappola» del cambio contratti

Dagli «inganni» telefonici per spingere a cambiare gestore di gas e luce, alla scarsa trasparenza di comunicazioni delle banche. Solo nel 2023 l'Adiconsum, associazione di consumatori della Cisl, ha seguito circa 300 casi in Lombardia, una ventina in Bergamasca. Il servizio di Paola Abrate.