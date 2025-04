Cimici da letto in carcere, effettuata disinfestazione e cambio indumenti

Non solo la situazione di sovraffollamento nel carcere di Bergamo genera inevitabili fatiche e tensioni, una settimana fa una nuova emergenza è scattata alla circondariale don Resmini . Trovate in alcune brande delle cimici da letto che ha richiesto una immediata disinfestazione e la necessità di buttare gran parte degli indumenti di alcuni detenuti. In realtà una situazione simile si è registrata nello stesso periodo anche nel carcere di Monza. I numerosi casi di scabbia e gli altrettanto frequenti rinvenimenti di cimici da letto preoccupano. Problemi di igiene che si aggiungono alle costanti intemperanze registrate negli ultimi mesi. Il servizio di Paola Abrate