Cinque per mille, le scelte dei bergamaschi: prima Cesvi, poi Paolo Belli e Acli

Sono 147.515 i contribuenti bergamaschi che per l'anno finanziario 2023 hanno destinato il cinque per mille a una delle 1642 realtà bergamasche , alle quali arriveranno poco più di 5 milioni di euro complessivamente. Ogni contribuente che ha effettuato la scelta ha mediamente destinato circa 35 euro e in media ogni ente ha ricevuto 3.207 euro.

I campioni di questa classifica sono il Cesvi con 7.500 scelte e un importo totale di 316.346 euro a cui seguono l'Associzione Paolo Belli lotta alla leucemia e le Acli Bergamo .Il servizio di Paola Abrate