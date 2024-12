Infortuni in agricoltura, sotto accusa i trattori: poca prevenzione

Un terzo dei casi totali di incidenti mortali in ambito agricolo vede coinvolta in qualche modo la presenza del trattore. In percentuale seguono quelli verificatisi durante le lavorazioni tipicamente agricole quali la raccolta, lo smistamento e il conferimento di prodotti, con una incidenza dei casi pari al 22%. Da uno studio dell'Inail è emerso che quasi il 14% di tutti gli infortuni mortali riguarda le lavorazioni classificate di tipo forestale, ossia attività di taglio e potatura degli alberi. Il servizio di Paola Abrate.