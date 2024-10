Tabaccai in crisi, preoccupa l'ipotesi di nuove tasse

Un aumento di cinque euro a pacchetto, operazione che di fatto raddoppierebbe i prezzi delle sigarette e che equivarrebbe a un ricavo di 13,8 miliardi di euro per le casse dello Stato. I fondi andrebbero al Servizio Sanitario Nazionale. I tabaccai dal canto loro sono disorientati e temono che se dovesse concretizzarsi la proposta le attività avrebbero un ulteriore contraccolpo dentro una crisi ormai cronica. In Bergamasca perse cento rivendite in dieci anni. Il servizio tv di Paola Abrate e Yuri Colleoni