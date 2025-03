La novità: il primo podcast per chi cammina sulle Mura di Bergamo

Mura di Bergamo: il Percorso. Cammina. Ascolta. Scopri. La nuova app georeferenziata delle Mura

Mura di Bergamo: il percorso è il primo walkcast che accompagna il visitatore lungo i 5 km delle Mura veneziane . Un percorso in 10 tappe tra le bellezze della fortezza che ha reso Bergamo patrimonio dell’Umanità .

Come funziona? Si scarica l’app gratuita Mura di Bergamo , auricolari alle orecchie e si inizia a camminare. In prossimità delle tappe, l’app darà un segnale acustico e la voce narrante dell’attore Giorgio Pasotti racconterà Bergamo come mai prima d’ora.