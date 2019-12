Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Atalanta e tifosi insieme

Festa natalizia dei Club Amici

È stata una serata all'insegna degli auguri natalizi per l'Atalanta: prima della cena con squadra, staff tecnico, dirigenti e sponsor, il presidente nerazzurro Antonio Percassi accompagnato dal direttore operativo Roberto Spagnolo ha preso parte all'aperitivo organizzato dai Club Amici dell'Atalanta con la partecipazione dei presidenti e dei delegati delle 90 sezioni sparse tra città e provincia. A fare da cerimoniere il presidente del Centro di Coordinamento Marino Lazzarini con il vice Roberto Selini mentre Arturo Zambaldo ha portato il saluto de L'Eco di Bergamo. Contemporaneamente l'Ats Bergamo ha presentato anche il progetto Moovin per la salute dello sportivo. Per quest'anno la tradizionale Festa dei Ricordi dei Club Amici è stata rimandata a causa di tutti gli impegni di questa Atalanta formato Champions. Il servizio di Bergamo Tv.

Altri articoli