Appello a Castione, si cercano rinforzi

per il Corpo Volontari Presolana

Si tratta di una realtà di Castione attiva da 40 anni nel settore dell’emergenza e urgenza e protezione civile in Alta Val Seriana. I volontari sono oltre 200, ma in questo periodo reclutare forze nuove serve per garantire la copertura di tutti i turni. E qualche giorno fa il Corpo Volontari Presolana ha ricevuto un regalo speciale e inatteso: quello di un’ambulanza a pressione negativa - cioè che elimina automaticamente eventuali germi all’interno - donata da Paolo e Bruna, una coppia di villeggianti milanesi che da oltre cinquant'anni fanno tappa a Castione.

Il servizio di Elisa Cucchi per Bergamo Tv con le interviste al responsabile del corso Omar Canova e al sindaco Angelo Migliorati.

