Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

La Cisl ha un nuovo segretario

È Francesco Corna - Il video

Francesco Corna è stato eletto segretario generale della CISL di Bergamo, e con lui è stata votata anche la nuova segreteria che alla confermata Candida Sonzogni aggiunge Mario Gatti e Danilo Mazzola. 55 anni sposato e padre di due figlie, Corna ha iniziato la sua attività sindacale nel 1985 come delegato nel vivaio forestale dell’Azienda Regione Foreste di Curno. È stato segretario del settore agricolo-forestale e operatore del settore alimentare del comprensorio di Treviglio; segretario organizzativo della FILCA (tessili); poi in FEMCA di cui diventa segretario generale, carica che ricopre fino al suo ingresso in Segreteria CISL, nel 2011.

La nuova squadra della CISL di Bergamo si muoverà seguendo direttrici condivise con tutta l’organizzazione e si avvarrà anche di tre “commissioni permanenti” che affiancheranno la segreteria e che si occuperanno delle politiche per la formazione, dell’artigianato e dei nuovi lavori.