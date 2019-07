Maltempo, dalla Regione nuovi fondi

In Bergamasca in arrivo 6,3 milioni di euro



Dopo la tranche elargita la scorsa settimana in aiuto dei Comuni che nello scorso autunno erano stati colpiti da un'eccezionale ondata di maltempo, nuovi fondi arrivano dalla Regione Lombardia per sistemare i danni provocati dal dissesto idrogeologico. La Giunta ha stanziato complessivamente dieci milioni di euro: nella nostra provincia sono in arrivo 6,3 milioni di euro per 11 opere. Le amministrazioni interessate ,con popolazione fino a 15.000 abitanti, potranno accedere a questi fondi per la messa in sicurezza e la manutenzione del territorio, e per il ripristino di zone colpite da dissesti potenzialmente pericolosi per persone e infrastrutture (strade, acquedotti, fognature). In particolare, 2,6 milioni di euro saranno impiegati per la mitigazione delle problematiche idrauliche nella valle di Astino; oltre 600mila euro andranno a Branzi. Fondi sono previsti anche per Piazzatorre, Cerete e a San Pellegrino. A Lovere è previsto uno stanziamento di 600mila euro per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico nella località Trello, e a Roncobello con 405mila euro nella località 'Canale della Monica'. I Comuni fino a 5.000 abitanti potranno ottenere un contributo pari al 90% della spesa ammissibile, mentre per i Comuni con popolazione compresa tra i 5 mila e 15mila abitanti il contributo potrà giungere sino al 50%.

