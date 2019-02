Francesco ferma la Papamobile

e fa salire i bimbi di Ponte San Pietro

«Venite, venite». Che sorpresa per i bambini della scuola Catterina Cittadini di Ponte San Pietro che mercoledì mattina sono stati invitati dal Papa a salire sulla Papamobile. Nel corso dell’udienza generale in piazza San Pietro il pontefice ha invitato i piccoli a salire sull’auto al suo fianco prima di iniziare il giro della piazza per salutare i tanti fedeli. Una grandissima emozione per i piccoli alunni bergamaschi.

