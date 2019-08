Funghi tossici, cinque al Pronto Soccorso Ats: altri quattro episodi in sette giorni»

Una passeggiata nei boschi della Valle Seriana sopra Piario, la raccolta di funghi porcini, un pranzo in compagnia e poi la corsa in ospedale. In cinque sono finiti al pronto soccorso per intossicazione da funghi. Per lo più anziani che per anni li hanno raccolti e si consideravano a tutti gli effetti degli esperti conoscitori delle diverse specie e almeno sui porcini non avevano dubbi. A raccontare quello che è accaduto la figlia di una delle coppie protagoniste di questa disavventura a lieto fine.

