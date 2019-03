Appello (milionario) per il Grand Hotel

San Pellegrino, si cerca un investitore

San Pellegrino cerca un investitore per il Grand Hotel. Si tratta dell'ultimo tassello dei tanti cantieri aperti nel comune brembano per il rilancio turistico. Ma servono una 20 di milioni per ultimare i lavori. Siamo entrati in esclusiva nel cantiere del Grand Hotel. Guarda il servizio di Luigi Residori .