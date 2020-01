Incendio boschivo nel Parco dei Colli

L'intervento per spegnere il rogo

Incendio boschivo nel Parco Regionale dei Colli di Bergamo, nel territorio di Sorisole. Le fiamme a 850 metri di altezza, sul Monte Canto, in una zona molto impervia. Sul posto le squadre dei volontari Aib di Sorisole e Villa d’Almè, oltre a 2 militari dei carabinieri forestali di Curno. In azione anche un elicottero con 15 lanci per spegnere il rogo che ha coinvolto circa 2 mila metri quadrati.Scoppiato intorno alle 10 di sabato 4 gennaio, alle 12 l’incendio è stato spento e la zona è stata messa in sicurezza.

Video Armando Pasetti

