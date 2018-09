Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

L’adunata sezionale degli alpini

Migliaia di penne nere a Sant’Omobono

L’adunata sezionale degli alpini è stata organizzata per la prima volta in Valle Imagna e anche quest’anno è stata un successo. Dodici i gruppi che hanno collaborato per la sua realizzazione: Sant’Omobono, Bedulita, Berbenno, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano, Locatello, Roncola, Rota d’Imagna, Strozza e Valsecca. Su L’Eco di Bergamo di lunedì 17 settembre l’articolo completo.

Yuri Colleoni

Altri articoli