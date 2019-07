Limiti alla circolazione

Regione, arriva la «scatola nera»

Parte la sperimentazione di Move-In, acronimo che sta per «Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti»: una sorta di «scatola nera» da montare sulla propria vettura, che consente di rilevare i chilometri percorsi e lo stile di guida (che spesso influisce anche sui consumi), attraverso un collegamento satellitare. La novità è stata presentata dal presidente della Lombardia Fontana e dall'assessore alla Mobilità, Cattaneo. I proprietari di auto Euro 0 benzina ed Euro 0,1,2 e 3 Diesel (1milione 300mila, tra automobili e veicoli commerciali), che fanno un uso limitato del proprio mezzo (non oltre 9000 km l'anno), avranno una sorta di «bonus» che consentirà loro di viaggiare anche nelle fasce orarie e nelle zone nelle quali la circolazione è normalmente sottoposta a limitazioni durante il periodo autunnale e invernale. Lo stop, quindi, non scatterà più in funzione dell'orario e del giorno settimanale, ma solo in seguito all'esaurimento del chilometraggio permesso alle singole tipologie di veicolo. Sarà possibile scegliere liberamente quando usare l'auto, tenendo presente che una velocità moderata, con uno stile di guida più fluido, permetterà di risparmiare emissioni e di ottenere un ecobonus, che si aggiungerà ai chilometri di percorrenza consentiti. L'adesione al servizio, su base volontaria, ha la durata di un anno. «MoVe-In» potrà essere installata presso i centri autorizzati consultabili sul sito www.movein.regione.lombardia.it. Il costo è pari a 50 euro il primo anno, e a 20 euro a ogni rinnovo.

