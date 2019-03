Successo per il Carnevale di Clusone

C’era anche Mary Poppins da Onore

Successo per il martedì grasso festeggiato a Clusone: grazie al bel tempo il Carnevale si è chiuso con l'ultima sfilata di mascherine, coriandoli e carri allegorici. In Alta Val Seriana migliaia di persone sono scese in strada per il Carnevale, uno dei più antichi della nostra provincia, giunto alla 67ª edizione.

Tra i carri successo di «Leonardo’s Go Talent», dedicato a Leonardo da Vinci dall’Unità pastorale della Presolana (Oratori di Castione, Bratto e Dorga); al secondo posto i «Bergamasks» dell’Oratorio di Clusone e al terzo «All’UnaEsco» della Pro Loco di Clusone che si è aggiudicata anche il premio della satira.

Tra i gruppi mascherati primo posto per il Centro diurno disabili di Gandino con «Edil Cdd – Costruiamo emozioni» seguito dal «Clan McCain» di Gandellino, da «Mary Poppins e gli Spazzacamini» di Onore (premio miglior maschera) e da «Cartoon Revival» di Clusone. Il servizio di Elisa Cucchi per Bergamo Tv.

