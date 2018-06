Il valore della lentezza (e della storia)

Un percorso sui nostri monti

L'elogio della lentezza. Riscoprire il piacere di camminare in un suggestivo scenario naturalistico, per riappropriarsi del tempo. È l'obiettivo di un progetto del Centro di Etica Ambientale che consiste in un'escursione a piedi da Ca' San Marco a Valtorta per sabato e domenica prossimi, ripercorrendo le antiche -e per certi versi ancora attuali - vie della transumanza.Un'occasione di conoscenza di una parte consistente della nostra storia.

