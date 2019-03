Piazza Dante, il cantiere partirà ad ottobre

Non manca molto, ad ottobre massimo novembre un nuovo cantiere aprirà in città, in Piazza Dante. Progetto riveduto e corretto prendendo atto delle polemiche e delle osservazioni. Pochi passi più in là rispetto a Piazza Dante, Largo Belotti sarà interessato da una rivoluzione urbanistica. Qui i tempi sono più lunghi. Gli uffici statali resteranno per altri sei anni prima di trasferirsi alla Colleoni, cantiere attualmente fermo.C'è poi al questione parcheggi. La zona da tempo richiede nuovi spazi. L'immobiliare della Fiera ha valutato costi ed effetti per realizzare un parking sotterraneo. Sessanta posti auto, trenta dei quali da destinare alla Procura e al Comune. Costi ipotizzati 5 milioni di euro: il gioco non vale la candela.