Bergamo, inaugurazione a Redona

Una nuova «casa» per la comunità

Una palazzina a due piani destinata a ospitare inquilini davvero d'eccezione: al piano terreno i piccoli in un asilo nido, al primo piano adulti con forme di disabilità cui si vuole offrire l'opportunità di acquisire sempre maggiore autonomia. La struttura è stata inaugurata in via Gusmini nel quartiere di Redona, dove sorgeva la ditta Filati Lastex. L'asilo è gestito dalla cooperativa "La Fenice", mentre la comunità è stata affidata dal Comune di Bergamo alla cooperativa "Chimera". L'inaugurazione arriva a distanza di oltre dieci anni dalla sua ideazione.

