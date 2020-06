Riccione, il mare ai tempi del Covid-19

Il sindaco: «Bergamaschi benvenuti»

Il servizio di Matteo De Sanctis per il telegiornale di Bergamo Tv.



Le misure di prevenzione sanitaria sono simili alla Lombardia, le differenze che le mascherine non sono obbligatorie all'aperto, quindi nemmeno in spiaggia e in riva al mare, e che l'uso dei termoscanner è limitato ai ristoranti.



Il plexiglass tra gli ombrelloni e i droni a controllare la battigia sono una suggestione mediatica: certo, meno lettini, meno aperitivi e meno aggregazione, ma al di là di qualche bizza classica del meteo di fine primavera e di qualche albergo ancora chiuso causa lockdown, con la riapertura degli stabilimenti balneari avvenuta il 25 maggio la Riviera Romagnola si presenta come la stessa di sempre anche se per i primi pienoni di turisti, distanziamento permettendo, le previsioni parlano di luglio.



Il sindaco di Riccione ribadisce quanto annunciato pubblicamente nel periodo clou del coronavirus: i bergamaschi sono e restano i benvenuti.

