Stadio, dopo due giorni Curva Nord ormai abbattuta

Demolizione lampo: la Curva Nord non c'è più, nel pomeriggio è stato abbattuto anche l'ultimo blocco della tribuna laterale Ubi scoperta. Allo stadio di Bergamo il cantiere procede spedito e anche la pioggia non ha condizionato i lavori che proseguono velocemente secondo il cronoprogramma stabilito. Ora le macerie, suddivise tra cemento e ferro, andranno demolite e portate via per essere smaltite prima di procedere allo scavo per la costruzione della nuova Curva Nord che, salvo imprevisti, dovrebbe essere pronta al termine dell'estate diventando operativa per il prossimo campionato di calcio di serie A a partire dal 22 settembre. L’anno prossimo, con lo stesso modus operandi, sarà operato il restyling della Curva Sud che prevede però anche l'attesa opera urbana del parcheggio interrato all'esterno. Non solo: sulla facciata dell'edificio abbandonato degli ex Magazzini Generali, tra Boccaleone e la Clementina, sta prendendo forma l'enorme murales finanziato dalla Lega Calcio in vista della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. In primo piano l'immagine dell'allenatore Gasperini con i tre fuoriclasse nerazzurri Gomez, Ilicic e Zapata. Il murales, date le dimensioni, sarà visibile anche a grande distanza.

