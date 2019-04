Una poesia dedicata ai bergamaschi

Su Rai Radio1 l’ode del senatore Gasparri

Il senatore Maurizio Gasparri, tifoso della As Roma e, per diletto, autore di poesie, lunedì 8 aprile a «Un Giorno da Pecora», su Rai Radio1, ha declamato un’ode scritta di suo pugno, dedicata al grande campionato che sta facendo l’Atalanta. «Oggi ho scritto un’ode orobica per l’Atalanta, che sta lottando per i primissimi posti, e che credo sia giusto omaggiare» ha detto il senatore, che ogni lunedì interviene nel programma di Radio1 per commentare in versi la giornata di Serie A. Ecco il testo dell’ode gasparriana: «Per lo smacco storse il muso da sconfitto il buon Gattuso, della Juve la rimonta il suo Milan presto smonta Kean è sempre il più incisivo e il suo gol è decisivo. Lazio e Napoli in frenata, anche l’Inter è bloccata. Niente lampi ne petardi ha donato in campo Icardi. Hanno tutti pareggiato, sol la Roma ha guadagnato, ritornando alla vittoria fuori casa con Sampdoria. Con il capitan De Rossi han segnato i giallorossi. E la Spal resta a digiuno, perde a Cagliari 2 a 1. Se la Juve è la certezza l’Atalanta è la freschezza. E dà gran soddisfazione questa orobica stagione».