Anche nei Comuni della Presolana

via libera al controllo del vicinato

Crescono in tutta la provincia i gruppi di controllo del vicinato. Anche l'Unione dei Comuni della Presolana si mobilita per reclutare cittadini disposti a partecipare attivamente - non solo per questo tipo di servizi - a favore della collettività. Mercoledì sera a Rovetta si terrà un incontro pubblico sul tema.

Altri articoli