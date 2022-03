Bombe sull’aeroporto di Kiev. Morta col suo bimbo la donna incinta della foto simbolo Mariupol

Oggi a Roma vertice sull’Ucraina tra il consigliere alla Sicurezza nazionale americano Sullivan e il capo della diplomazia del Partito comunista cinese Yang. L’ambasciata di Pechino a Washington afferma intanto di «non aver mai sentito parlare» di una richiesta di armi fatta alla Cina dalla Russia, come affermato invece da fonti Usa citate dai media che parlano anche di una richiesta di assistenza economica. I colloqui tra la delegazione di Mosca e quella di Kiev riprendono oggi in videoconferenza. Zelensky afferma da parte sua di impegnarsi a continuare le trattative con Mosca e cercare un incontro con Putin. Di Maio oggi va in Romania e Moldavia.

Ucraina, oggi a Roma vertice tra Usa e Cina

A destroyed apartment after shelling in Kharkiv, Ukraine.

(Foto di VASILIY ZHLOBSKY) Zelensky torna a chiedere alla Nato di istituire una no-fly zone sull’Ucraina: altrimenti è «solo questione di tempo» prima che un missile russo cada sul territorio dell’Alleanza atlantica, afferma. Ieri distrutta una base militare a 25 km dal confine con la Polonia. Nella notte le sirene d’allarme hanno risuonato in almeno 19 delle 24 regioni ucraine, secondo i media locali. Oggi al via la grande esercitazione militare delle truppe Nato in Norvegia. Oltre 800 persone arrestate in Russia per manifestazioni contro la guerra.

Ucraina: missili a confini Ue, Zelensky preme per no-fly zone. Oggi al via esercitazione nato in Norvegia

A patient receives treatment in the underground shelter of Zhytomyr Hospital Number 2, in Zhytomyr, Ukraine,

(Foto di MIGUEL A. LOPES) La donna incinta che era stata fotografata mentre veniva evacuata da un ospedale pediatrico bombardato nella città ucraina di Mariupol è morta insieme al suo bambino. Lo riferiscono i media internazionali.La donna era stata trasportata d’urgenza in un altro ospedale dopo l’attacco russo la scorsa settimana ed era stata fotografata, distesa su una barella, mentre si teneva con le mani il grembo insanguinato. La foto fece il giro del mondo in pochi minuti. Nonostante il rapido intervento, i medici non sono riusciti a salvare né lei, né il bimbo.

Morta col suo bimbo donna incinta foto simbolo Mariupol

L’aeroporto Antononv, nel nord di Kiev, è stato colpito dai bombardamenti russi. Lo riferisce la Bbc citando le autorità cittadine. Antonov, noto anche come Hostomel, è il più importante aeroporto internazionale cargo dell’Ucraina, usato anche come base militare. Sui social media circolano dei video non verificati che mostrano una grossa nube di fumo che si alza dall’aeroporto.

Ucraina: bombardato l’aeroporto Antonov a Kiev

Un’infermiera che compila moduli in un sotterraneo all’ospedale di Zhytomyr

(Foto di MIGUEL A. LOPES) Un condominio di 9 piani a Kiev, nel distretto di Oblon (zona nord-ovest), è stato colpito stamattina dai bombardamenti russi e nelle operazioni di soccorso sono state trovate 2 persone morte, mentre 3 feriti sono stati portati all’ospedale. Lo riporta il Kyiv Independent citando il Servizio statale di emergenza. Altre 15 persone sono state salvate dall’incendio e 63 sono state evacuate mentre si provvedeva a spegnere le fiamme.

Bombardato condominio 9 piani a Kiev: 2 morti

Partiti in pressing sul Governo perché intervenga sulle compagnie per frenare l’impennata dei prezzi dei carburanti e il caro energia, senza aspettare una regia Ue. L’Italia prevede di aumentare le sue importazioni di gas da paesi diversi da Mosca per arrivare a «riscattare circa la metà del gas russo entro due mesi», afferma intanto Di Maio. Pesanti stamani le borse asiatiche.

Bollette e benzina, partiti: governo intervenga su compagnie