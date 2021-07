Green pass per scuola e trasporti, il governo rinvia il decreto alla prossima settimana Il provvedimento per l’obbligo su navi e treni sarà esaminato la prossima settimana sulla base dei dati.

È previsto per la settimana prossima il dl con cui il governo affronterà il dossier del Green Pass in merito a scuola e trasporti. Lo confermano fonti di primo piano di governo all’Ansa nel pomeriggio di mercoledì 28 luglio. Una cabina di regia ad hoc si potrebbe tenere all’inizio della prossima settimana, prima del Consiglio dei ministri che varerà i nuovi provvedimenti. Nel Cdm convocato per giovedì, quindi, il tema Green Pass non sarà sul tavolo.

Intenzione del governo e del premier Mario Draghi, si spiega, è affrontare e risolvere prima il nodo della riforma della giustizia. Al momento, sul testo Cartabia, non è comunque previsto un nuovo passaggio nel Cdm di domani.

