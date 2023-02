Guerra in Ucraina, un anno di dolore. Un reportage su «L’Eco» di domani

La provincia di Kharkiv è una delle regioni più colpite dai missili, per la vicinanza del confine con la Russia. Il villaggio di Yakovlivka venne spazzato via da 44 bombe nella mattina del 2 marzo scorso. Ma anziani e famiglie sono rimasti a vivere in poche case risistemate.

A Kupyansk, cittadina nella stessa provincia, c’è una delle 26 «camere delle torture» ritrovate dopo la liberazione avvenuta a settembre. Nello stesso luogo si trova un ex carcere utilizzato dalla polizia russa per la detenzione di persone sospettate di avere legami con l’esercito ucraino: oltre 100 civili sono stati segregati al freddo per mesi, in 12 celle.