Le preghiere per Ratzinger, condizioni di salute gravi ma stabili

Il Papa emerito Benedetto XVI si trova in condizioni di salute gravi ma stabili. «La sua situazione non è cambiata rispetto a ieri» , dicono all’Ansa fonti in contatto con l’ex monastero Mater Ecclesiae nella mattinata di giovedì 29 dicembre. Il Pontefice emerito ha trascorso la notte continuamente sotto il controllo dei medici e il monitoraggio proseguirà nelle prossime ore.

A rendere noto al mondo che le condizioni di salute del Papa emerito Benedetto XVI sono peggiorate è stato, per primo, Papa Francesco al termine dell’udienza generale di mercoledì 28 dicembre. «Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale, per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli, e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine», aveva detto ai fedeli riuniti in Sala Nervi e a quelli collegati via video.