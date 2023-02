Ccnl scaduti: 92 mila lavoratori in attesa. «Intanto, l’inflazione erode il salario»

Sono più di 90mila i lavoratori bergamaschi in attesa del rinnovo del Ccnl del proprio settore. In provincia, più di 30mila sono i lavoratori del pubblico impiego, mentre nei settori privati, 18mila appartengono al comparto del lavoratori somministrati, 30mila a vari settori artigiani, tra cui il metalmeccanico, e 4mila aspettano il rinnovo del Ccnl «Legno».

In generale, quasi il 62% dei Ccnl depositati al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro(su un totale di 955) risultano scaduti. Ma per quanto riguarda i maggiori settori del lavoro privato, secondo il Cnel, più della metà dei lavoratori italiani aspetta, anche da anni, di vedere adeguati i propri salari. A dicembre 2022 erano in attesa di rinnovo 26 Ccnl, che coinvolgono a livello nazionale oltre 6 milioni di dipendenti.