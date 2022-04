Contabili, idraulici, sarte e camerieri: 200 i posti disponibili nei Centri per l’impiego

Contabili, idraulici, ma anche fioristi, meccanici, infermieri, e pure carpentieri e magazzinieri. Alta anche la richiesta di cuochi e camerieri. Sono 200 e molto variegate le opportunità di lavoro disponibili questa settimana nei diversi Centri per l’impiego della Bergamasca alle quali è possibile candidarsi. Uno dei numeri più alti registrati in questi mesi, segno evidente di un mercato del lavoro ancora molto vivace. Guida la classifica con 42 posizioni da coprire Treviglio, seguita da Bergamo con 38 offerte. In terza posizione Grumello con 25 posizioni, quindi Trescore Balneario con 24 e Lovere con 22. Sotto le venti richieste Zogno (17 offerte), Ponte San Pietro (15) e Romano di Lombardia (13). Chiude Clusone con 4 offerte di lavoro d coprire.