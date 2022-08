Vigilanza privata e servizi di sicurezza, giornata di sciopero: «Ora basta, contratto subito»

La mobilitazione. Lunedì 29 agosto sciopero per l’intero turno e presidio davanti alla Prefettura per il rinnovo del contratto nazionale scaduto nel 2015.

«La situazione dei lavoratori e delle lavoratrici della vigilanza, che nella sola Lombardia sono ben più di 20 mila e circa 2 mila in provincia di Bergamo, è drammatica». Lo spiegano i sindacati bergamaschi in un comunicato congiunto. «A peggiorare una condizione già gravata da salari lontani dal poter essere considerati dignitosi ci sono le difficili condizioni lavorative alle quali sono sottoposti molti addetti, costretti a subire turni e orari improponibili. Per molti flessibilità e reperibilità sono una costante, con datori di lavoro che non di rado comunicano cambiamenti di turno con un anticipo di poche ore, spesso il giorno stesso o a turno già iniziato. Non è ammissibile che nel nostro Paese ci siano così tanti lavoratori con contratti collettivi spesso scaduti da anni e che pur lavorando sono, di fatto, poveri: nel settore sicurezza non è raro vedere dipendenti che, nonostante lavoro festivo e turni notturni, arrivano a prendere ben meno di 1.500 euro netti al mese» scrivono Mario Colleoni, segretario provinciale Filcams Cgil, Claudia Belotti, segretaria provinciale Fisascat Cisl e Anila Cenolli, segretaria provinciale Uilctus.

Il presidio dei rappresentanti della Vigilanza privata in Prefettura

Proprio per questo i sindacati hanno deciso di indire lunedì 29 agosto una giornata di sciopero per l’intero turno, e un presidio davanti alla Prefettura di Bergamo. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs denunciano la situazione drammatica in cui versa il settore e lo stato di sofferenza e di profondo disagio dei lavoratori e delle lavoratrici che sono da ben sette anni senza un aumento salariale, con stipendi insufficienti, di fronte alla costante violazione delle norme di legge e dei contratti anche in tema di salute e sicurezza e alla cronica carenza di tutele adeguate rispetto all’evoluzione del settore.

«Troppo spesso, anche in caso di evidenti violazioni, le istituzioni non esercitano la funzione di controllo e intervento loro assegnata dalle norme vigenti: un comportamento ancor più inaccettabile se riferito a lavoratori e lavoratrici che quotidianamente garantiscono la sicurezza privata e pubblica, come ampiamente dimostrato dal lodevole impegno espresso durante l’intera fase emergenziale sanitaria, spesso facendosi carico di compiti impropri in nome dell’interesse generale» spiegano i rappresentanti dei lavoratori.

«Questi problemi vanno letti nel contesto già difficile di un’attività basata su contratti di appalto pubblici e privati, in cui la mancata definizione di norme adeguate per la tutela della professionalità e dell’occupazione espone migliaia di persone alla logica del massimo ribasso».