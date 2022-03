La diplomazia dal volto umano: coraggio e orgoglio per l’Italia

Dalla guerra in Ucraina riceviamo la conferma della generosità e del valore delle associazioni non profit sostenute da tanti cittadini nell’inviare aiuti a chi è momentaneamente ospitato oltre i confini del proprio Stato sotto le bombe e nell’accoglienza di migliaia di profughi nel nostro Paese. Ma c’è una figura che è rimasta defilata e poco conosciuta: è quella dell’ambasciatore italiano a Kiev (da 14 mesi) Pierfrancesco Zazo, 63 anni, nato a Benevento, con alle spalle tra l’altro esperienze a Mosca come consigliere e nella cooperazione. Nella residenza della rappresentanza diplomatica dove abitava nella capitale, ha dato ospitalità per giorni a un centinaio di italiani in fuga dal conflitto con una ventina di neonati. Zazo è stato l’ultimo ambasciatore occidentale a lasciare Kiev: è accaduto il 2 marzo scorso. I nostri connazionali fuggiaschi erano su due pullman, diretti in Moldavia, il diplomatico invece sulla berlina d’ordinanza che lo avrebbe portato nella nuova sede a Leolopoli. Ma quando Zazo è salito sugli autobus per salutare le persone con le quali aveva convissuto nell’ambasciata, ha cambiato idea: ha deciso di accompagnarle fino al confine della salvezza, dicendo «non posso lasciarli soli».

Una foto tratta dal profilo Facebook della moglie dell'Ambasciatore italiano Luca Attanasio, Zakia Seddiki

Ma anche la Segreteria di Stato della Santa Sede è una fucina di esperti in rapporti con gli altri Paesi, pure in luoghi pericolosi. Nel 2003 il cardinale Fernando Filoni, nunzio apostolico in Giordania e in Iraq, fu l’unico diplomatico a restare a Bagdad mentre sulla capitale piovevano le bombe angloamericane. E come non ricordare la bella figura umana di Luca Attanasio, ucciso a 44 anni il 22 febbraio 2021 in un agguato in Congo, dove era ambasciatore, sulla strada verso Goma insieme al carabiniere della sua scorta Vittorio Iacovacci e all’autista Mustapha Milambo? La Procura di Roma, che ha aperto un’inchiesta sul triplice delitto, ha indagato per omicidio colposo, tra gli altri, anche due funzionari del Pam (Programma alimentare mondiale). Il gruppo di banditi che assalì il convoglio, in viaggio senza auto blindate e privo delle minime condizioni di sicurezza imposte da quella missione proprio per conto del Pam, avrebbe chiesto 50mila dollari che nessuno aveva: da lì la reazione criminale. Come Zazo, l’ambasciatore italiano in Congo non si limitava ai suoi pur difficili compiti diplomatici in uno Stato in guerra, ma con la moglie promuoveva azioni di solidarietà per i bambini di strada. Un’attività che è stata incrementata dopo l’omicidio di Attanasio, trovando nuovi sostenitori. Il padre, Salvatore, non ha mai creduto al tentativo di sequestro o di rapina come movente del delitto, ma è convinto che si è trattato di «un’esecuzione e si devono scoprire gli eventuali mandanti». In attesa di giustizia, il figlio è entrato nella nostra memoria fra quei connazionali che ci rendono orgogliosi di essere cittadini italiani. Talvolta li scopriamo solo quando avvengono tragedie, ma sono tanti e operano nel silenzio della quotidianità.