Brusaporto, moto contro auto: postino di 21 anni muore in un incidente stradale

Tragico schianto in via Albano Sant’Alessandro nel pomeriggio di venerdì 18 marzo: un giovane di 21 anni, che faceva il postino, è morto in un incidente stradale che si è verificato sul cavalcavia che da Albano porta a Brusaporto. Lo scontro tra un motorino giallo delle Poste Italiane e un’auto una Skoda Fabia guidata da una donna è avvenuto intorno alle 17 sul territorio di Brusaporto. La donna è uscita illesa dallo scontro. L’auto era diretta verso Brusaporto, mentre la moto andava nella direzione opposta, verso Albano Sant’Alessandro. Sul posto sono sopraggiunte un’auto medica e l’ambulanza della Croce Verde di Bergamo (postazione 112 Brusaporto) oltre alla Polizia stradale di Bergamo e la Polizia dei Colli per i rilievi del caso.