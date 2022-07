Faida fra trapper, iniziati gli interrogatori. Simba La Rue sarà sentito martedì

Sono iniziati sabato 30 luglio davanti al gip Guido Salvini gli interrogatori dei 9 giovani arrestati venerdì nell’ambito dell’inchiesta del pm di Milano Francesca Crupi con al centro due aggressioni per una faida fra trapper, in particolare tra il gruppo del lecchese Simba La Rue e quello del padovano Baby Touché. L’ultimo, previsto per martedì prossimo, sarà quello di Simba La Rue, alias di Mohamed Lamine Saida, dimesso venerdì sera dall’ospedale dove era ricoverato dopo aver ricevuto una coltellata nella notte tra il 15 e il 16 giugno a Treviolo.