(Foto by Giuliano Fronzi)

L’ambulanza rimasta coinvolta nell’incidente della notte di Natale a Pedrengo (Foto by Giuliano Fronzi)

Frontale tra un’auto e un’ambulanza: 4 feriti, due sono gravi L’incidente la notte di Natale a Pedrengo, sull’ex statale 671. In ospedale il conducente della Jeep, l’autista e i due occupanti dell’ambulanza, tutti volontari. I due autisti sono gravi.

È di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto la notte di Natale a Pedrengo, lungo l’ex statale della Valle Seriana, dove attorno a mezzanotte e mezza si sono scontrate frontalmente una Jeep e un’ambulanza della Croce Rossa di Entratico, che rientrava da un servizio (senza paziente a bordo).

Feriti il conducente della Jeep, un uomo di 34 anni, trasportato al Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso dal 118, e gli occupanti dell’ambulanza, che si è ribaltata di lato: l’autista volontario, 66 anni, anche lui in codice rosso allo stesso ospedale, un soccorritore di 43 anni e una soccorritrice di 31 anni , entrambi in codice giallo all’ospedale Gavazzeni.

Sul posto sono intervenute due automediche del 118, tre ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri.

