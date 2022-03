L’appello dell’associazione Zlaghoda: «Abbiamo bisogno di volontari»

L’associazione Culturale Zlaghoda, che sta gestendo a Curno in via Enrico Fermi 48 la raccolta di beni di prima necessità per la popolazione ucraina, annuncia una nuova modifica degli orari di apertura del centro. L’associazione, «nel ringraziare i numerosi cittadini e le aziende che hanno partecipato all’iniziativa», segnala che dal 10 marzo gli orari cambieranno: le consegne potranno avvenire il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 12 alle 15, il sabato e la domenica, invece, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il lunedì e il giovedì non verranno accettate consegne e i volontari si dedicheranno alle spedizioni e preparazione delle partenze dei viveri raccolti.

Le info utili

Il centro a Curno dove opera l’associazione Zlaghoda

(Foto di Facebook) Al centro di Curno vengono raccolte solamente le donazioni che arrivano dalla provincia di Bergamo. Chi non abita nella Bergamasca è invitato a coordinarsi con il proprio Comune e con la Caritas per l’individuazione delle sedi di consegna più adeguate. Inoltre, in caso di consegne collettive, occorre chiamare preventivamente il numero 346 8453346 e accordarsi per le modalità.

Servono volontari

Servono inoltre anche volontari «per aiutare a gestire l’enorme afflusso di donazioni». Chi ha la possibilità di dare il proprio contributo può contattare il numero 348/0145702. La lista dei beni che possono essere consegnati è consultabile ogni giorno sulla pagina facebook associazione «Zlaghoda». É importante attenersi all’elenco e non portare al centro materiale non compreso. Indumenti e vestiario di qualsiasi tipo non sono comunque utili in questa fase e non vengono accettati.