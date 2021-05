Mortale di Azzano, la Corte d’Appello condanna Scapin a 11 anni e 8 mesi di carcere La sentenza è stata pronunciata nella serata di venerdì 14 maggio e riforma quella di primo grado che era stata di 6 anni e 8 mesi.

Duplice omicidio volontario e non più omicidio stradale: la Corte d’Appello di Brescia ha riformato venerdì 14 maggio la sentenza sull’investimento costato la vita, la notte tra il 3 e il 4 agosto 2019 ad Azzano San Paolo, a Luca Carissimi e Matteo Ferrari, 21 e 18 anni, travolti e uccisi dall’auto guidata da Matteo Scapin, 35 anni, di Curno.

In primo grado Scapin era stato condannato a 6 anni e 8 mesi per omicidio colposo: l’Appello ha riformato questa sentenza in maniera pesante, con la condanna a 11 anni e 4 mesi per duplice omicidio volontario e non più stradale, oltre a 4 mesi per la guida in stato di ebbrezza. L’investimento era avvenuto a seguito di una lite fuori da una discoteca della zona.

