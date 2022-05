Ragazzi On The Road con la Polizia Locale: ancora posti liberi per vivere l’esperienza dal 13 al 19 giugno

È ai blocchi di partenza la 15esima edizione del progetto educativo On The Road ( www.ragazziontheroad.it ) che educa i giovani nei panni delle Istituzioni, Forze dell’Ordine e dei soccorritori, nato in Bergamasca e sviluppatosi in Lombardia, promosso dell’omonima associazione educativa di Bergamo, grazie in particolare al sostegno di UniAcque, Fondazione Banca Popolare di Bergamo e Domitys Quarto Verde. Una decina le posizioni ancora aperte per gli aspiranti giovani partecipanti.

I ragazzi On The Road tornano così protagonisti nei Comuni della provincia di Bergamo. Circa 20 i Comandi di Polizia Locale che apriranno le porte al progetto per far vivere ai giovani residenti un’esperienza di educazione alla legalità ed alla prevenzione stradale e non solo. Ancora aperte le ultime candidature per i ragazzi dai 17 ai 20 anni che desiderano vivere una settimana - dal 13 al 19 giugno prossimi - accanto alle pattuglie della Polizia Locale del proprio Comune di residenza ed alle Istituzioni di Bergamo, come ad esempio la Procura della Repubblica e i Vigili del Fuoco. Un vero e proprio «schianto» con la realtà, attraverso una serie di esperienze dirette, vissute sul campo.