Tamponamento tra due autobus a Stezzano: 18 feriti, nessuno in gravi condizioni - Foto

Tamponamento tra due pullman a Stezzano - uno di Atb e uno di Sai - con 18 feriti e l’autista incastrato nell’abitacolo tanto che sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. L’incidente poco prima delle 16 sulla circonvallazione Ovest, in via Mameli.

Sul posto i Vigili del fuoco della centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine e la gru: i pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e per uno dei due conducenti, incastrato e impossibilitato a muoversi. I Vigili del fuoco hanno sgombrato i due autobus affidando i passeggeri alle cure mediche. Sul posto tre ambulanze e un’auto medica oltre alle forze dell’ordine.