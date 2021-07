Zogno, frontale tra un camion e un’auto: un ferito all’ospedale Papa Giovanni - Le foto Frontale tra un camion e un’auto nella notte a Zogno: l’incidente è avvenuto intorno alle 2.30 di sabato 10 luglio sulla strada statale 470 per la Valbrembana e ha coinvolto due giovani di 24 e 30 anni.

Frontale tra un camion e un’auto nella notte a Zogno: l’incidente è avvenuto intorno alle 2.30 di sabato 10 luglio sulla strada statale 470 per la Valbrembana e ha coinvolto due giovani di 24 e 30 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Dalmine oltre all’auto medica e a due ambulanze. I feriti sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: uno è in codice giallo ma non sarebbe in pericolo di vita. I Vigili del fuoco hanno poi proceduto a mettere in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa.

