«Christmas Match», l’asta a 15 mila euro. Ancora 10 giorni per partecipare Ultimi dieci giorni per l’asta benefica delle 25 maglie nerazzurre dell’Atalanta indossate (e poi autografate) in occasione del «Christmas Match» Atalanta-Roma del 18 dicembre scorso: il montepremi provvisorio delle promesse di pagamento ha raggiunto i 15mila euro complessivi.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione tra Atalanta e Bergamo Tv, è giunta alla sua dodicesima edizione: quest’anno l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione «Amici della Pediatria». In vetta alla speciale classifica delle offerte rimane a quota 1500 euro la maglia numero 7 del centrocampista olandese Teun Koopmeiners, seguita a 1300 da quella di Zapata, a 1000 da quella di Muriel e a 800 da quella di Pessina.

Si possono fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] e direttamente sui profili social Facebook e Instagram di «TuttoAtalanta Bergamo Tv» dove tutte le sere vengono pubblicati gli aggiornamenti delle quotazioni delle maglie (così come sui canali ufficiali dell’Atalanta).

È consentito fare offerte per più maglie, ma alla fine ciascuna casacca dovrà avere un vincitore diverso per accontentare il maggior numero di tifosi. L’asta si chiuderà definitivamente lunedì 10 gennaio nel corso della puntata della trasmissione sportiva «TuttoAtalanta» in onda in diretta dalle ore 20.50 alle ore 22.30 su Bergamo Tv (canale 17 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it ). I vincitori saranno ricontattati entro la fine della settimana e le maglie consegnate dall’Atalanta entro la fine del mese



Ecco l’aggiornamento alle ore 18 di sabato 1° gennaio 2022

