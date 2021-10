Fornovo, si ribalta con l’auto: trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII Dalla prima ricostruzione della dinamica dello schianto pare che la donna, 69 anni, abbia perso il controllo della sua autovettura finendo ribaltata fuori strada.

Una donna di 69 anni è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII con l’Elisoccorso in codice rosso nella prima mattina di martedì 5 ottobre. La donna è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Fornovo San Giovanni sulla ex statale 591 intorno alle 7,40. Dalla prima ricostruzione della dinamica dello schianto pare che la donna, alla guida di un’utilitaria, abbia perso il controllo della sua autovettura finendo ribaltata fuori strada. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

Sul posto sono sopraggiunti i Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e i volontari Treviglio insieme al personale del 118 presente con due ambulanze e l’Elisoccorso da Bergamo. La signora alla guida è stata estratta dall’autovettura dal personale del 118 e portata in ospedale dall’Elisoccorso in gravi condizioni con un sospetto trauma cranico e ferite agli arti superiori. I Vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza la zona compromessa. Sul posto anche la Polizia locale di Mozzanica e i Carabinieri di Treviglio per i rilievi del caso.

