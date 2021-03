I bambini a casa, la protesta delle mamme

A Treviglio 56 paia di scarpe in piazza Un’idea di un gruppo di mamme, giovedì mattina 11 marzo. Una lettera per la Regione Lombardia: «La priorità è riportare i bambini a scuola».

Ben 56 paia di scarpine in piazza Setti a Treviglio: è la manifestazione organizzata da un gruppo di mamme, in accordo con il Comune, per manifestare contro la chiusura delle scuole materne ed elementari. Cinque mamme in rappresentanza delle famiglie di Treviglio che hanno a scuola i figli, hanno voluto far sentire la loro voce in questo modo: evitando assembramenti, ma con un gesto e un’immagine che riporta l’attenzione sulla fatica didattica e sulla situazione delle famiglie con i figli piccoli a casa.

Le mamme in piazza Setti a Treviglio

Le organizzatrici dell’iniziativa hanno anche letto e scritto una lettera indirizzata al governatore della Lombardia Attilio Fontana e al sindaco di Treviglio Yuri Imeri, presente alla manifestazione: «Un anno fa spiegavamo ai nostri figli cosa stava succedendo - hanno scritto -. Ora riaprire le scuole deve essere la priorità assoluta di questa politica, nell’interesse di questo Paese: non facciamo lo steso errore dell’anno scorso. Un Paese che non ha cuore il futuro de bambini è un paese morto» hanno concluso.

