Litigano per il riscaldamento in casa

Un 25enne accoltellato: è in fin di vita La lite nella serata di domenica 23 febbraio nelle case popolari di via don Bosco a Treviglio.

Una lite degenerata per il riscaldamento di casa: un pachistano di 25 anni è stato accoltellato dal coinquilino, un indiano di 51 anni, in un appartamento delle case popolari di via don Bosco a Treviglio nella serata di domenica 23 febbraio. I Carabinieri del comando della Bassa sono stati allertati poco dopo le 20 da un terzo coinquilino, anch’egli indiano.

Il 25enne, un operaio pachistano, è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Treviglio, per una grave emorragia al collo. È stato operato ma è in gravissime condizioni. L’uomo è stato colpito dal coinquilino, un indiano di 51 anni che, rientrato dal lavoro di volantinaggio, ha acceso il riscaldamento. Un gesto non gradito dal pachistano. I due iniziano a litigare fino a quando il 51enne non afferra un coltello da cucina e colpisce il giovane 25enne. Perde una parte dell’orecchio e viene colpito alla giugulare.

Il 51enne indiano è stato medicato a Zingonia per alcune ferite alle mani e poi trasferito in carcere per tentato omicidio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

