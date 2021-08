Maltrattamenti alla madre e alla sorella, giovane in carcere L’intervento del Commissariato di Treviglio in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal Tribunale dei minorenni di Brescia.

Nella mattinata di sabato 31 luglio, gli agenti del Commissariato Polizia di Treviglio hanno arrestato un minorenne di origini marocchine, classe 2003, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare emesso dal Tribunale dei minorenni di Brescia per una serie di maltrattamenti nei confronti della madre e della sorella. Secondo l’accusa, il giovane in più occasioni avrebbe usato violenza nei confronti della madre, minacciando ripetutamente anche di morte l’intero nucleo familiare e, in un’occasione, all’interno della propria casa con un accendino e una bomboletta spray avrebbe tentato di ferire con il fuoco la madre, che fortunatamente è riuscita a scappare. Il ragazzo, già con precedenti specifici e fallito il percorso di messa alla prova al quale era stato destinato, è stato associato all’Istituto Beccaria di Milano.

