I due fucili ritrovati in piazza del Bene Comune a Pagazzano

Pagazzano, trovati in piazza due fucili nascosti in una siepe I due fucili sono stati rubati due anni fa a Treviglio: ritrovati per caso e segnalati al sindaco Daniele Bianchi l’1 settembre.

Due fucili avvolti in un sacco di plastica e nascosti in una siepe sono stati trovati in piazza del Bene Comune a Pagazzano e subito segnalati al sindaco, Daniele Bianchi. Il ritrovamento risale a mercoledì 1 settembre. Dopo gli accertamenti gli agenti del Distretto Polizia Locale Bassa Bergamasca Occidentale hanno sequestrato le armi e le hanno messe a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Sono risultate rubate due anni fa a Treviglio e sono state tagliate la canna e il calcio di uno dei fucili.

