Trovato con 3 chili di droga e oltre 26 mila euro in contanti: preso ad Arcene - Video

Trovato con 3 chili di droga e oltre 26 mila euro in contanti: preso ad Arcene

Proseguono i servizi della Polizia di Stato di Bergamo finalizzati alla repressione dello spaccio di stupefacenti. Nel pomeriggio di martedì 25 maggio, personale della Squadra Mobile ha arrestato un cittadino marocchino, classe 1989, con precedenti in materia di stupefacenti in occasione di uno specifico servizio organizzato nel comune di Arcene.

L’uomo, monitorato da tempo da personale della Sezione Antidroga, era solito muoversi con particolare frenesia nei comuni di Verdello, Verdellino, Ciserano e appunto Arcene, dove lo stesso viveva, e in particolare nell’area denominata «Zingonia», anche nei pressi della zona dove c’erano le Torri.

L’uomo è stato così notato più volte a bordo di un’autovettura Renault Clio di colore grigio e in compagnia di altri soggetti magrebini, pregiudicati e tossicodipendenti gravitanti nel sottobosco degli stupefacenti. Per questo, gli agenti della Sezione Antidroga hanno deciso di perquisire il 32enne mentre, a bordo della Renault, stava lasciando frettolosamente l’abitazione di Arcene. Le attività, successivamente estese anche all’abitazione e al box garage, hanno permesso di rinvenire e sequestrare un totale di 54 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, grammi 3.031 di sostanza stupefacente del tipo hashish, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante pari alla somma di 26.300 euro, provento dell’attività illecita.

Pertanto, ultimate le formalità di rito, il malvivente è stato portato nella casa circondariale di via Gleno.

