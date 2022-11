A Bergamo 100 nuove cassette della posta, e quattro sono «intelligenti»

In occasione dell’appuntamento 2023 Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura, Poste Italiane ha sostituito oltre 100 cassette postali nella città di Bergamo . Gli interventi di riqualificazione sono iniziati nel mese di gennaio e sono andati avanti nel corso di tutto l’anno. Dopo una fase iniziale di monitoraggio, la riqualificazione ha interessato tutte le cassette deteriorate dall’usura del tempo o da atti vandalici . Le cassette sono state sottoposte ad interventi di manutenzione e riverniciatura e sono state riposizionate capillarmente in tutta la città.

Poste Italiane ha inoltre installato a Bergamo le prime cassette postali «smart» in provincia . Sono dotate di uno schermo ad e-ink, utile per veicolare informazioni ai cittadini e di sensori capaci di rilevare la presenza della corrispondenza all’interno permettendo a Poste di ridurre l’impatto ambientale ottimizzando la fase di ritiro.

Le nuove cassette digitali sono presenti a Bergamo in Via Gombito angolo Piazza Vecchia, in Piazza Mercato delle Scarpe, in Via Papa Giovanni 58 e in Piazza Pontida 23.