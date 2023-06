Accademia dello Sport, Gasperini e Fontana premiati-Foto

Tra gli ospiti alla Cittadella dello Sport era presente il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che ha ringraziato il sodalizio orobico evidenziando come «l’esempio della comunità di Bergamo non è cosa comune e rappresenta un bene prezioso per la forte connessione tra politica, economia, sport e sociale».

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha inviato un messaggio di saluto per evidenziare come «lo sport vive di passione e di volontariato sociale: è giusto riconoscere e premiare le associazioni come l’Accademia, insieme alle persone che si distinguono nella vita».

Durante la conviviale, nella quale è stata ricordata la raccolta benefica dell’Accademia, che negli anni ammonta a più di 2 milioni e 720 mila euro, il momento clou è stata la consegna dei riconoscimenti «Golden Vip» - alla presenza del prefetto Giuseppe Forlenza e del segretario generale della Curia, mons. Giulio Dellavite - ad Attilio Fontana, governatore della Lombardia: «siamo la regione più in crescita d’Europa senza dimenticare il valore della solidarietà che ci contraddistingue da sempre». Durante l’evento sono stati premiati anche gli imprenditori Plinio Vanini, presidente di Autotorino (alla presenza del presidente di Banca Mediolanum, Giovanni Pirovano e dell’onorevole Riccardo Molinari, in rappresentanza della Camera dei Deputati) e Giuseppe Mazza, patron dell’azienda Guarniflon di Castelli Calepio.

Un momento delle premiazioni Il premio Luciana e Gianni Radici è stato invece assegnato all’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, acclamato dagli invitati in sala, che ha ringraziato l’Accademia per il riconoscimento e la città di Bergamo per l’affetto contraccambiato. «Nelle ultime tre settimane abbiamo vissuto tante serate di sport, unite a convivialità ed allegria con un unico obiettivo: fare del bene per coloro che ne hanno più bisogno – hanno sottolineato Giovanni Licini e Alessandro Masera, rispettivamente fondatore e presidente dell’Accademia dello Sport per la Solidarietà -. Il bilancio è decisamente positivo con oltre 300 partite disputate da 400 giocatori divisi in più tornei – prosegue Licini -, fra i quali ricordiamo i memorial dedicati a Cesare e Achille Bortolotti, Franco Morotti, Giacinto Facchetti, Giorgio Röhrich e Mirko Pedretti, così come la Coppa Asc e il torneo a squadre Mediolanum.