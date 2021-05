Adolescenti e Covid-19, laboratorio espressivo con i testi di Rodari e il Drum Circle Esprimere i propri talenti ed emozioni per elaborare l’esperienza del Covid-19: è l’intento del laboratorio «Libera la fantasia» promosso dal Consultorio Mani di Scorta di Treviolo e rivolto agli adolescenti (11-16 anni), una delle fasce più colpite dal lockdown.

I sei incontri (a partire da domani, in presenza dalle 15 alle 17) propongono un laboratorio di espressione narrativa ispirato alla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari curato dalla giornalista de L’Eco di Bergamo Elena Catalfamo e un percorso di espressione musicale con il Drum Circle e con il cooperatore internazionale Andrea Maggioni. Gli incontri saranno alla presenza delle professioniste del Consultorio Mani di Scorta Tiziana Rondi, consulente educativa e formatrice, e Giovanna Parimbelli, psicologa. Costo 20 euro per le spese del materiale. Per iscriversi: https://www.coopnamaste.it/news/scrittura-e-drum-circle-per-adolescenti-due-percorsi-a-mani-di-scorta.

